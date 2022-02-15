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Лукашенко: верю, что Сербия останется надежным партнером Беларуси на Балканах

15.02.2022 07:09 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Сербии Александра Вучича и всех жителей этой страны с национальным праздником - Днем государственности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"За свою многовековую историю ваша страна не раз становилась объектом грубого внешнего давления. Вы, как никто другой, отлично знаете, что только при взаимных уважении и доверии, с поддержкой друг друга на международной арене наши государства могут защитить свой суверенитет и ответить на современные вызовы, чтобы уверенно шагать вперед", - говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что белорусы всегда, даже в самые тяжелые моменты, помогали братскому сербскому народу, с которым их связывает общность духовных и культурных ценностей.

"Верю в то, что Республика Сербия останется надежным партнером Беларуси на Балканах, - отметил глава государства. - Минск рассчитывает на укрепление дружественных отношений с Белградом, углубление двусторонних контактов и расширение сотрудничества на всех уровнях и во всех отраслях взаимного интереса".

Александр Лукашенко пожелал Александру Вучичу и сербскому народу доброго здоровья, плодотворной деятельности и успехов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Президент подчеркнул, что белорусы всегда, даже в самые тяжелые моменты, помогали братскому сербскому народу, с которым их связывает общность духовных и...
 
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