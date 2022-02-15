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Лукашенко: справедливые правила распоряжения землей лежат в основе стабильности в обществе

15.02.2022 10:51 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Справедливые базовые правила распоряжения землей лежат в основе стабильности в обществе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам совершенствования земельных отношений, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что земельные отношения - это один из важнейших вопросов в жизни любой страны. "Справедливые базовые правила распоряжения землей - это фундамент стабильности в обществе. Именно из-за нее в мире начиналось большинство войн и конфликтов. А территориальные претензии считаются самыми сложными и болезненными как в межгосударственных, так и в локальных, даже частных вопросах", - сказал белорусский лидер.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам совершенствования земельных отношений.
 
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