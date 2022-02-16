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Макей прокомментировал запрет Украины на транзит белорусских удобрений
16.02.2022 13:33 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей сегодня
"В правительстве создана соответствующая группа по противодействию санкциям. Мы тщательно изучаем все решения, которые принимают любые страны по отношению к Беларуси, и вырабатываем адекватные меры реагирования. Точно так же в этой ситуации мы тщательно анализируем обстановку и будем принимать адекватные шаги, но исходить из того, чтобы это не нанесло ущерба нашим национальным, экономическим интересам", - сказал Владимир Макей.
Несколькими днями ранее вопроса о запрете Украиной транзита через свою территорию белорусских удобрений также коснулся и Президент Беларуси Александр Лукашенко. 14 февраля
"Это надо в Америку обращаться, чтобы закупить! А представьте, какая цена: добыть, переработать, отвезти, ж/д транспортом, в портах погрузить, сюда за тысячи километров, здесь опять перевалка, опять железнодорожный транспорт, пока довезут до крестьян… На порядок дороже будет. Зачем вы это делаете при такой ситуации?" - высказал недоумение глава государства.
В то же время, обратил внимание Александр Лукашенко, Беларусь всегда готова подставить плечо Украине. Недавно, например, в Украину по ее запросу были поставлены дополнительные объемы электроэнергии.-0-
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"В правительстве создана соответствующая группа по противодействию санкциям. Мы тщательно изучаем все решения, которые принимают любые страны по отношению к...
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