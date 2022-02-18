Лукашенко: творчество Савицкого обогатило современную культуру и навсегда вошло в историю независимой Беларуси

Источник материала: БелТА

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников торжественных мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Героя Беларуси, народного художника СССР и БССР, уникального живописца, отличного педагога и общественного деятеля Михаила Савицкого. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Творчество художника стало новым словом в искусстве и получило всемирное признание. Его работы обогатили современную культуру и навсегда вошли в историю независимой Беларуси, - отметил Александр Лукашенко. - Пройдя через огонь Великой Отечественной войны и ужасы концлагерей, Михаил Андреевич в своих произведениях отразил страшную правду того времени и оставил нам наказ - помнить бессмертный подвиг народа и принесенные во имя счастливого будущего жертвы".

"Сегодня мы, граждане суверенного государства, чтим и сберегаем то, во имя чего творил наш известный земляк. Уверен, что юбилейные торжества в Год исторической памяти пройдут под знаком сохранения героического наследия, помогут открыть новые страницы жизни и творчества народного художника-патриота и отдать дань уважения и благодарности Герою Беларуси", - подчеркнул глава государства.-0-