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Лукашенко и Путин сегодня примут участие в тренировке по управлению Вооруженными Силами России
19.02.2022 13:19 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин сегодня примут участие в мероприятиях военной направленности, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Накануне
Предполагается, что главы государств будут следить за учениями из Ситуационного центра Президента России в Кремле.
Как сообщило ранее Министерство обороны России, 19 февраля под руководством Владимира Путина пройдут учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет. В ведомстве уточнили, что учение было спланировано для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.-0-
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Предполагается, что главы государств будут следить за учениями из Ситуационного центра Президента России в Кремле.
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