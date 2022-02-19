﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко и Путин сегодня примут участие в тренировке по управлению Вооруженными Силами России

19.02.2022 13:19 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин сегодня примут участие в мероприятиях военной направленности, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Накануне об этом рассказал глава российского государства Владимир Путин. На встрече с белорусским коллегой в Москве он заявил: "Мы поговорим о региональной ситуации, оценим, как идет военное сотрудничество - сейчас активная фаза военных учений. Вместе даже поучаствуем в одном из серьезных мероприятий в этом комплексе военного сотрудничества".

Предполагается, что главы государств будут следить за учениями из Ситуационного центра Президента России в Кремле.

Как сообщило ранее Министерство обороны России, 19 февраля под руководством Владимира Путина пройдут учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет. В ведомстве уточнили, что учение было спланировано для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предполагается, что главы государств будут следить за учениями из Ситуационного центра Президента России в Кремле.
 
Новости дня
Новости политики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by