Источник материала: БелТА

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад проводит усиленную пропагандистскую кампанию о российской "агрессии", заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" политический аналитик, преподаватель Астонского университета (Великобритании) Эрнест А Рид, сообщает БЕЛТА.

Европейцев готовили к шокирующим кадрам из Украины. Была проведена массированная информационная подготовка, где Россию сразу назвали агрессором.

"Последние пару месяцев идет усиленная пропагандистская кампания через СМИ", - сказал Эрнест А Рид.

По его словам, зарубежные издания пестрят одними и теми же заголовками. "Россия нападет на Украину. Россия нападает на Украину. Россия планирует напасть на Украину. Почему Россия нападет на Украину? Зачем Путину Украина? Здесь уже такие словосочетания, как российская угроза, российская агрессия. Это уже очень сильно вдолблено в умы простого британского обывателя", - констатировал аналитик.-0-