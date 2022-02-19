В России с участием Лукашенко и Путина прошли стратегические учения с запуском гиперзвуковых ракет

Источник материала: БелТА

19 февраля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин 19 февраля приняли участие в тренировке по управлению Вооруженными Силами России, во время которой прошло учение сил стратегического сдерживания, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главы государств следили за учениями из Ситуационного центра Президента России в Кремле.

Как доложил президентам министр обороны России Сергей Шойгу, во время учения отрабатываются вопросы управления ядерным оружием и оружием повышенной потенциальной опасности. По его словам, к маневрам привлечены подразделения Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов в свою очередь доложил, что основная цель маневров - отработка действий стратегических наступательных сил по нанесению гарантированного поражения противнику.

Во время учения были совершены пуски гиперзвуковых ракет авиационного ракетного комплекса "Кинжал" и гиперзвуковых противокорабельных крылатых ракет "Циркон". Задачи, предусмотренные во время проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики.-0-