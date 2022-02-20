Хренин: проверка сил реагирования СГ продолжится из-за нарастания военной активности у внешних границ

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20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проверка сил реагирования Союзного государства продолжится из-за нарастания военной активности у внешних границ Союзного государства и обострения ситуации на Донбассе, заявил министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин в ходе подведения предварительных итогов завершившегося совместного оперативного учения "Союзная решимость - 2022", проводимого в ходе комплексной проверки сил реагирования Союзного государства, сообщает БЕЛТА.

Выступая перед присутствующими, министр обороны отметил: "В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе, президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить".

По его словам, будут тщательно проработаны этапы обороны Союзного государства, которые не были охвачены с такой степенью детализации учебными вопросами предыдущего периода проверки. "В целом ее направленность останется неизменной - она призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ", - подчеркнул он.-0-