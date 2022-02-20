Лукашенко направил соболезнование Президенту Бразилии в связи с трагедией в Петрополисе

Источник материала: БелТА

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Бразилии Жаиру Болсонару в связи с жуткой природной катастрофой в городе Петрополисе штата Рио-де-Жанейро. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Александр Лукашенко подчеркнул, что скорбное известие о гибели множества людей болью отозвалось в сердцах белорусов. Глава государства адресовал слова поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, а также восстановления разрушенной стихией инфраструктуры.

Как сообщалось БЕЛТА, на бразильский город Петрополис обрушился паводок, вызвавший оползни. Только по официальным данным погибли около полутора сотен человек. Еще порядка 200 числятся пропавшими без вести.-0-