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Лукашенко поздравил Расторгуева с юбилеем: ваше творчество близко и понятно слушателям разных поколений

21.02.2022 07:09 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Российской Федерации Николая Расторгуева с 65-летием. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Большой талант, неповторимая манера исполнения и поразительная внутренняя энергия позволили вам достичь профессиональных высот, завоевать искреннюю любовь публики, - отметил глава государства. - Ваше творчество близко и понятно слушателям разных поколений. Оно занимает особое место на эстраде, дарит позитивные эмоции и оставляет неизгладимое впечатление".

"Пусть ваша плодотворная деятельность и в дальнейшем приносит людям радость, способствует упрочению сотрудничества в сфере культуры между нашими странами", - пожелал Александр Лукашенко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Пусть ваша плодотворная деятельность и в дальнейшем приносит людям радость, способствует упрочению сотрудничества в сфере культуры между нашими странами", -...
 
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