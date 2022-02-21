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Лукашенко: профессиональная деятельность Веры Алентовой является примером неустанного служения искусству
21.02.2022 07:09 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку Российской Федерации Веру Алентову. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Ваша профессиональная деятельность является примером неустанного служения искусству, - отметил глава государства. - Природное обаяние, артистизм и исключительное актерское мастерство нашли свое отражение в десятках превосходно сыгранных ролей, принесли вам признание и успех".
Президент пожелал, чтобы работы Веры Алентовой и впредь дарили публике радость и вдохновение, способствовали укреплению культурных связей между народами Беларуси и России.-0-
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Лукашенко: профессиональная деятельность Веры Алентовой является примером неустанного служения искусству
"Ваша профессиональная деятельность является примером неустанного служения искусству, - отметил глава государства. - Природное обаяние, артистизм и...
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