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Лукашенко посетит музей Великой Отечественной войны, где торжественно вручит знамя прокуратуры

21.02.2022 10:03 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручит сегодня государственные награды и знамя прокуратуры. Мероприятие пройдет в здании музея Великой Отечественной войны, сообщает БЕЛТА.

Планируется, что до начала торжественного мероприятия глава государства ознакомится с экспозицией, посвященной жертвам геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Александр Лукашенко в апреле 2021 года подписал указ №160 "Об официальных геральдических символах органов прокуратуры", которым в том числе было предусмотрено учреждение знамени прокуратуры Республики Беларусь.

Знамя прокуратуры представляет собой полотнище красного цвета, на лицевой стороне которого размещен Государственный герб Республики Беларусь, на оборотной - эмблема органов прокуратуры, а в древковой части - белорусский орнамент. Оно является символом чести, доблести и славы, служащим напоминанием о верности стране и ее народу, необходимости свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь, безупречно исполнять служебные обязанности.

Как сообщалось БЕЛТА, 15 февраля текущего года глава государства подписал указ о награждении орденом "За службу Родине" III степени генерального прокурора Андрея Шведа, орденом Почета - прокурора Гродно Владимира Клишина. Высоких наград они удостоены за особые заслуги в укреплении государственной безопасности и борьбе с преступностью, плодотворную государственную и общественную деятельность.

Ряд прокурорских работников также удостоены медалей "За трудовые заслуги" и Благодарностей Президента Беларуси.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Планируется, что до начала торжественного мероприятия глава государства ознакомится с экспозицией, посвященной жертвам геноцида белорусского народа в годы...
 
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