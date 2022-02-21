Лукашенко: в Беларуси не допустят попыток переписать историю и забрать Победу советского народа

Источник материала: БелТА

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси не допустят попыток переписать историю и забрать Победу советского народа. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения государственных наград и знамени прокуратуры, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшнее событие Президент назвал без преувеличения знаковым и символичным в истории прокуратуры. "В преддверии Дня защитников Отечества мы вручаем государственные награды и знамя прокуратуры людям, на плечах которых лежит ответственность за обеспечение безопасности, законности и правопорядка в нашем государстве", - сказал белорусский лидер.

Он подчеркнул, что не случайно для проведения торжественной церемонии был выбран Зал Победы Музея истории Великой Отечественной войны - символа белорусской государственности. "Здесь все напоминает о том, какой ценой мы сохранили себя как народ, свое право жить на этой земле и отстраивать наше государство, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Находясь в этом храме скорби по миллионам жертв и гордости за поколение победителей, я задаюсь только одним вопросом. Неужели пройденный опыт так ничему людей и не научил?"

"Казалось бы, память о тех страшных, сравнительно недавних событиях совсем свежа. Ведь свидетели зверств фашистов еще среди нас. И она, эта всенародная память, должна была бы остудить пыл отдельных политиков и деятелей. Но что мы видим? Количество и масштабы вызовов и угроз не уменьшаются. В результате межнациональных и внутринациональных войн продолжают гибнуть люди, притом массово гибнут", - подчеркнул глава государства.

Он констатировал, что современные реваншисты провоцируют новые конфликты. "И чтобы оправдать себя, изо всех сил пытаются переписать историю и забрать Победу советского народа, а наследников народа-победителя, то есть нас с вами, назвать агрессорами", - добавил он.

"Этого допустить мы не можем", - заявил глава государства.

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