"Будут давить, качать". Лукашенко о необходимости быть начеку

Источник материала: БелТА

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что попытки раскачать страну и оказать на нее давление будут продолжаться, а потому надо быть начеку. Об этом он заявил сегодня на торжественном мероприятии, где прокурорским работникам были вручены госнаграды, а также передано Знамя прокуратуры Республики Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил правильность принятого решения пригласить на торжественное мероприятие и ветеранов органов прокуратуры. "Наши ветераны, умудренные опытом, я обращаюсь к вам, чтобы вот этому молодняку вы передали весь свой опыт, пока вы живы, здоровы и работаете. Без вас они не смогут решать те задачи, которые будут стоять перед нами. Да и вы еще хлебнете в этой жизни", - сказал он.

"Вы видите, что творится вокруг нас. И чтобы нас взорвать, будут делать изнутри. Как будут делать - ни я, ни генеральный прокурор, ни вы этого в полном объеме не знаете, и знать не можем. Но мы должны быть к этому готовы. Это самое тяжелое, когда ты знаешь, что тебя будут давить, качать, но не знаешь, когда и в какой форме это произойдет. Поэтому надо быть начеку", - подчеркнул белорусский лидер.

Он также обратился и к руководителем в областях. "Прошу, чтобы вы не меньше, чем Генеральная прокуратура, были готовы защитить мир в нашей стране", - сказал глава государства.-0-