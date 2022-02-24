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Лукашенко: за ночь обстановка у западных и южных границ Беларуси резко изменилась
24.02.2022 11:17 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За ночь обстановка по периметру западных и южных границ Беларуси резко изменилась. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на оперативном
"Ни для кого не является секретом, что за последнюю ночь, вчерашний вечер обстановка по периметру западных и южных границ Беларуси резко изменилась. Я всем вам благодарен: знаю, что никто из вас не спал этой ночью, нам надо было подготовиться в этой ситуации, как себя вести, что сказать нашим людям. И сегодня ночью мы запланировали это совещание", - рассказал Александр Лукашенко.
Как сообщалось БЕЛТА, примерно в 5 утра сегодня состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России, во время которого Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации на границе с Украиной и в Донбассе.-0-
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Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на оперативном совещании с военными.
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