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Лукашенко рассказал о разговоре с Путиным по ситуации в Украине
24.02.2022 11:23 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на оперативном совещании с военными рассказал о подробностях разговора с главой российского государства Владимиром Путиным по ситуации в Украине, передает корреспондент БЕЛТА.
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24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на оперативном совещании с военными рассказал о...
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