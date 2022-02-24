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Лукашенко: белорусские войска не принимают никакого участия в российской спецоперации в Донбассе
24.02.2022 11:23 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские войска не принимают никакого участия в российской спецоперации в Донбассе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
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24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские войска не принимают никакого участия в российской спецоперации в Донбассе. Об этом Президент...
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