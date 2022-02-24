Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условия переговоров России с Украиной. Об этом он заявил сегодня на оперативном совещании с военными, передает корреспондент БЕЛТА.

"Чтобы не допустить этого (кровопролития в Украине. - Прим. БЕЛТА) и остановить эскалацию, нужно сесть за стол переговоров, но никогда Россия не сядет с ними за стол переговоров, если предварительно не согласовать вопросы, которые будут обсуждаться. Их Россия прописала для НАТО, и для Америки, и для Украины в том числе. Пять или шесть вопросов. Там два-три вопроса для Украины. Первое - демилитаризация Украины, недопущение вступления в НАТО Украины и прекращение силовых действий против Донецка и Луганска. Возможно, появятся и другие вопросы", - отметил Александр Лукашенко.

Но мало просто обсудить эти вопросы - должны быть подготовлены проекты конкретных решений, подчеркнул глава государства. "Да, они будут более строгие по отношению к Украине. А как же сегодня, если ты терпишь поражение? Конечно, тебе победитель что-то продиктует. Но давайте будем реалистами: конечно, что-то продиктуют, но это будет гораздо лучше, чем Украина потерпит поражение в войне", - обратил внимание Президент.

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