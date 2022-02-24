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Лукашенко заявил об отсутствии для Беларуси какой-либо угрозы

24.02.2022 12:05 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для Беларуси сегодня нет никакой угрозы ни на одном направлении. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на оперативном совещании с военными, передает корреспондент БЕЛТА.

"Никакой паники, абсолютно никакой! Все мероприятия, которые запланировали, проводим: и спортивные, и общественно-политические - все мероприятия. Никакой сегодня угрозы для страны нет ни на одном направлении, но мы планы их видим и знаем", - подчеркнул белорусский лидер.

"Задача военных - сделать так, чтобы каждый белорус чувствовал себя защищенным. И мы это сделаем. Мы уже начали это делать, - заявил Александр Лукашенко. - Правительство, губернаторы должны обеспечить нормальный ритм экономики и оперативное решение всех жизненных вопросов граждан".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Никакой паники, абсолютно никакой! Все мероприятия, которые запланировали, проводим: и спортивные, и общественно-политические - все мероприятия. Никакой сегодня...
 
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