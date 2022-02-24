Лукашенко о признании ЛНР и ДНР: в ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и Беларуси, и России

Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в ближайшее время примет решение касательно признания ДНР и ЛНР. Об этом заявил сегодня журналистам Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас этот вопрос в повестке дня стоит, и в ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России", - сказал Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-