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Лукашенко о признании ЛНР и ДНР: в ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и Беларуси, и России

24.02.2022 12:29 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в ближайшее время примет решение касательно признания ДНР и ЛНР. Об этом заявил сегодня журналистам Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас этот вопрос в повестке дня стоит, и в ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России", - сказал Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"У нас этот вопрос в повестке дня стоит, и в ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России", - сказал Александр Лукашенко.
 
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