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Лукашенко: факты свидетельствуют, что Украина хотела этого конфликта

24.02.2022 12:41 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Факты свидетельствуют, что Украина хотела этого конфликта с Россией. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на оперативном совещании с военными, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вчера вечером командующий пограничными войсками мне доложил: усилена государственная граница Украины. Как усилена: вместо двух человек в наряде пять. Хорошо, говорю, наблюдай, будем смотреть дальше. Поздно вечером звонит мне: "Александр Григорьевич, на границе с украинской стороны никого нет". Разбежались. К моменту начала операции (российской спецоперации. - Прим. БЕЛТА) с той стороны не было пограничников", - отметил Александр Лукашенко.

Подобные факты, которые скрыты от СМИ, по мнению Президента, говорят о том, что Украина хотела этого конфликта. "Они ничего не делали для того, чтобы предотвратить его. Они постоянно нагнетали, нагнетали. Даже после признания независимости этих республик. Остановитесь! С кем вы собрались воевать - ядерная держава мощнейшая. Зачем вам это? Нет, все равно. Вы думаете, они не понимают, что не готовы к войне с Россией? Они это понимают. Опять вопрос: а почему тогда обостряют отношения? А потому, что сзади штыком в пятую точку толкают на войну. Вот они и пошли на эту войну. Получили ответ", - отметил глава государства.-0-

Лукашенко: военное руководство Украины было предупреждено о возможной спецоперации, но не предприняло никаких шагов

 
Теги: Минск
 
 
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"Они ничего не делали для того, чтобы предотвратить его. Они постоянно нагнетали, нагнетали. Даже после признания независимости этих республик. Остановитесь! С кем...
 
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