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Лукашенко: никогда мысли не было, чтобы отменять или переносить референдум

24.02.2022 12:47 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на фоне последних событий у него не возникало мыслей, чтобы отменять или переносить референдум. Об этом глава государства сказал, отвечая сегодня на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Никакой никогда мысли не было, чтобы отменять или переносить референдум", - подчеркнул Президент.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Никакой никогда мысли не было, чтобы отменять или переносить референдум", - подчеркнул Президент.
 
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