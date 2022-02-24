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Лукашенко: у нас на границе с Украиной достаточно сил и средств, но надо бояться провокаторов и диверсантов

24.02.2022 13:17 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обстановка на границе с Украиной в настоящее время контролируемая, Беларусь располагает достаточными силами и средствами на южном направлении. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на оперативном совещании с военными, передает корреспондент БЕЛТА.

"В сложившейся ситуации нам необходимо незамедлительно определить меры по обеспечению безопасности нашей страны и наших граждан. При этом хочу заметить - никакой чрезвычайщины. Ничего абсолютно не произошло", - обратил внимание белорусский лидер.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время стоит сосредоточить усилия на охране госграницы на западном направлении. А что касается южного, то там обстановка, по его мнению, контролируемая: "Ничего на юге в ближайшее время не случится. А если и случится - у нас достаточно там сил и средств. Мы должны бояться на юге только провокаторов и диверсантов, подонков, в том числе тех бандитов и наших беглых, которые у них в лагерях готовятся для того, чтобы бороться здесь, в Беларуси, против нашего народа".

Александр Лукашенко подчеркнул, что на южных границах сейчас выведено для прикрытия пять батальонно-тактических групп сил специальных операций, вооруженных до зубов. Там же сосредоточены пограничные наряды и маневренные пограничные группы. "Они выведены вчера вечером, сегодня ночью и дежурят по всему периметру границы. Все пограничные войска несут службу в усиленном режиме. Это мы закрыли всю границу", - сказал Президент.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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