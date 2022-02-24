Лукашенко: США и Запад, решив ввести санкции, не оставили для Беларуси альтернативы

Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. США и Запад, решив ввести санкции, не оставили для Беларуси альтернативы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на оперативном совещании с военными, передает корреспондент БЕЛТА.

"Давайте откровенно: а что, НАТО, Америка и Запад нам оставили альтернативу? Недавно седьмой или какой пакет санкций приняли. Украина (никто ее не подгонял) неделю назад запретила железной дороге перевозить наш калий. Выгодный для них проект закрыла. Кто ее об этом просил? Никто. Ранее закрыли небо. Совсем недавно (заявили. - Прим. БЕЛТА): "Мы не будем у вас покупать электроэнергию". Господь с вами. Простите мне, баба с возу - коню легче", - сказал глава государства. Он также емко охарактеризовал украинские власти за решение об отказе от импорта белорусской электроэнергии: "Безумцы, страшные безумцы".

"Вот еще завтра откажутся от дизельного топлива и бензина, - иронично заметил Президент. - А поставки идут на 90% из России и Беларуси. Пусть откажутся".

Александр Лукашенко также обратил внимание на обнародованные недавно факты о наличии заграничных банковских счетов у политического руководства Украины: "Уже начали печатать их счета за рубежом и называть конкретные цифры, сколько денег накопили и повывозили. Нищает народ, а они набивают карманы. И еще хотят, чтобы украинский народ за них шел и погибал!"-0-