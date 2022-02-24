Лукашенко: никогда руководство России передо мной не ставило вопрос об участии в каких-то операциях

Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство России никогда не ставило перед Президентом Беларуси вопрос об участии в каких-то операциях. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Никогда руководство России передо мной не ставило вопрос - участвовать в каких-то операциях, в том числе и в этой украинской. У нас есть свои задачи, которые, кстати, совместимы с тем конфликтом и с той операцией, которую Россия проводит в Украине. Нам надо закрыть свою спину там, и чтобы они действительно не вошли в тыл российской группировке. Это соответствует нашим интересам. Это в интересах российской армии", - заявил белорусский лидер.

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