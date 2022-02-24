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Лукашенко поставил задачу в первую очередь защитить госграницу со странами НАТО - Польшей и Литвой

24.02.2022 13:23 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу в первую очередь защитить госграницу со странами НАТО - Польшей и Литвой. Об этом глава государства заявил сегодня на оперативном совещании с военными, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша задача сейчас - определить защиту государственной границы с НАТО - Польшей и Литвой. Задача была поставлена, чтобы вы видели все, чтобы мы не упустили ни одного танка, ни одного солдата. Мы должны видеть все, что происходит там, в Польше", - подчеркнул Президент.

По его словам, польское руководство может использовать сложившуюся ситуацию в своих целях: "Им сейчас эта войнушка ой как нужна для того, чтобы перечеркнуть непопулярность этой ПиС (правящая в Польше партия "Право и справедливость". - Прим. БЕЛТА) и Дуды обезумевшего. Им это очень к месту было бы".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Наша задача сейчас - определить защиту государственной границы с НАТО - Польшей и Литвой. Задача была поставлена, чтобы вы видели все, чтобы мы не упустили ни одного...
 
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