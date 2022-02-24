Лукашенко: Беларусь смогла остановить националистический угар, а Украина покатилась по бандеровскому пути

Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь еще в 1990-х годах смогла остановить националистический угар, а Украина покатилась по бандеровскому пути. Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что в 1990-е годы, в начале его президентского пути, в Беларуси "бушевал национализм". "Мы остановили этот националистический угар, - заявил белорусский лидер. - Поняли, что так надо сделать. А Украина покатилась по бандеровскому пути. Вот этого нельзя допустить. Хатынь помнит".

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