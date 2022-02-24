﻿ "Оружие, от которого трезвеют противники". Беларусь хотела бы разместить у себя "Искандеры" и С-400 "Триумф". 21.by
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"Оружие, от которого трезвеют противники". Беларусь хотела бы разместить у себя "Искандеры" и С-400 "Триумф"

24.02.2022 13:29 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь хотела бы разместить на своей территории "Искандеры" и С-400 "Триумф". Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы договорились с Путиным, что я подумаю еще, какая нам техника нужна военная современная, для того чтобы прикрыть эти направления. Мы сегодня с военными посоветовались, и мы видим, что туда желательно было бы поставить "Искандеры" (ракетные комплексы. - Прим. БЕЛТА) и где-то поставить дивизион-два С-400. Чтобы мы до Берлина фактически мониторили ситуацию. Потому что С-400 "Триумф" (зенитный ракетный комплекс. - Прим. БЕЛТА) видит это все. Это такое оружие, от которого всегда трезвеют наши противники", - заявил Президент.

"Вот мы сегодня-завтра переговорим с Президентом России о том, чтобы подкрепиться нам здесь на западном направлении. Украина Украиной, но вон шевелятся в Польше и Литве уже, развертывают бригады, самолеты, вертолеты и прочее. Давно уже это делают", - заметил белорусский лидер.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Вот мы сегодня-завтра переговорим с Президентом России о том, чтобы подкрепиться нам здесь на западном направлении. Украина Украиной, но вон шевелятся в Польше и...
 
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