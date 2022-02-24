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МИД Беларуси ведет работу с украинской стороной по поиску путей эвакуации белорусских граждан

24.02.2022 13:29 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД Беларуси вместе с украинской стороной ведет работу по поиску путей эвакуации белорусских граждан. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали во внешнеполитическом ведомстве нашей страны.

"В связи с закрытием украинской стороной всего периметра государственной границы Министерство иностранных дел Республики Беларусь повторно обращает внимание белорусских граждан на рекомендацию установить и поддерживать постоянный контакт с посольством Беларуси в Украине и главным консульским управлением белорусского внешнеполитического ведомства", - сказали в МИД.

"В настоящее время ведется работа с украинской стороной по поиску путей эвакуации белорусских граждан, - уточнили в ведомстве. - Следите за обновлениями информации на сайте МИД и в социальных сетях".

Телефоны горячей линии: +380504062330; +375173794771 и +375173792673, consul@mfa.gov.by.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"В настоящее время ведется работа с украинской стороной по поиску путей эвакуации белорусских граждан, - уточнили в ведомстве. - Следите за обновлениями информации...
 
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