Лукашенко объяснил, почему Украина должна пойти на переговоры с Россией

Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина должна пойти на переговоры с Россией, ведь это принесет больше дивидендов, чем эскалация конфликта и в итоге проигрыш в войне. Об этом заявил сегодня журналистам Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к народу, в котором заявил, что страна в силах победить в разразившемся конфликте. Александр Лукашенко назвал выступление украинского коллеги эмоциональным, сильным, но запоздавшим. Президент Беларуси заметил, что Владимир Зеленский еще перед выборами обещал прекратить войну в своей стране, одержав в ней победу. Но его обещания так и не были выполнены.

"Он считает, что, сказав таким образом, он мобилизовал миллионы украинцев. Тут надо сопоставлять свое влияние на народ и как-то учитывать силы, которые у тебя есть, чтобы делать такие заявления: "Мы победим всех", - добавил Александр Лукашенко. - Но если отвлечься и отойти от момента, в котором находится Украина и все мы, это смешно выглядит: никто не может всех победить. А тем более Украина, которая находится в таком состоянии".

По мнению главы государства, украинское руководство должно в первую очередь подумать, что будет со страной, если она проиграет в этом конфликте. "Если он понимает, что он ее проиграет второй армии мира (а может быть, и первой - кто его знает?), то лучше сейчас остановиться. Пусть даже на полпути. И на этом полпути ты получишь больше, чем в итоге проиграв эту войну. Законы жанра", - подчеркнул Президент.-0-