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"Представьте, что завтра нет России". Лукашенко о том, как требования по гарантиям безопасности касаются Беларуси

24.02.2022 13:41 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, отвечая на вопрос БЕЛТА, рассказал, как выдвигаемые Россией требования по гарантиям безопасности касаются Беларуси.

"Вы должны понимать, и наши люди должны понимать: все, что требует Россия (от Запада в части предоставления гарантий безопасности. - Прим. БЕЛТА), это прежде всего касается нас. Если вдруг Украина станет вот этим очагом натовским и будет нацелена против России, то, как я сказал сегодня ночью Путину, тренироваться будут на нас. Прежде всего нас начнут гнобить. Получится - тогда и на Россию. Если надо будет какую-то ракету запустить, прежде всего на Минск ее направят, а потом уже из Харькова или откуда-то на Москву. Поэтому люди наши должны понимать, что все, что требует власть российская по гарантиям, - это нас прежде всего касается", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко продолжил: "Представьте себе, что завтра нет России - потерпела поражение, крах и прочее. В эту воронку кого затянет? Нас не будет назавтра мгновенно. Ни "балкона", ничего. Завтра начнется атака со всех сторон на нас".

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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