Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко исключает участие "западных хозяев" в урегулировании конфликта в Украине. Об этом глава государства заявил сегодня , отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Абсолютно исключаю всяких "западных хозяев" (в нынешней Украине. - Прим. БЕЛТА). Это должно быть решение трех славянских государств", - подчеркнул белорусский лидер.

Как сообщалось БЕЛТА, на прошедшем оперативном совещании с военными Александр Лукашенко назвал условия переговоров России с Украиной. "Чтобы не допустить этого (кровопролития в Украине. - Прим. БЕЛТА) и остановить эскалацию, нужно сесть за стол переговоров, но никогда Россия не сядет с ними за стол переговоров, если предварительно не согласовать вопросы, которые будут обсуждаться. Их Россия прописала для НАТО, и для Америки, и для Украины в том числе. Пять или шесть вопросов. Там два-три вопроса для Украины. Первое - демилитаризация Украины, недопущение вступления в НАТО Украины и прекращение силовых действий против Донецка и Луганска. Возможно, появятся и другие вопросы", - отметил Президент.

Но мало просто обсудить эти вопросы - должны быть подготовлены проекты конкретных решений, подчеркнул глава государства. "Да, они будут более строгие по отношению к Украине. А как же сегодня, если ты терпишь поражение? Конечно, тебе победитель что-то продиктует. Но давайте будем реалистами: конечно, что-то продиктуют, но это будет гораздо лучше, чем Украина потерпит поражение в войне", - обратил внимание Президент.

Соответствующие переговоры Александр Лукашенко предложил провести в Минске: "Мы славяне, три славянских народа. Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда. Что является основой этого? Я на месте Зеленского за это бы уцепился. Путин заявил (и молодец, я в разговоре похвалил его за это): "Мы не оккупанты, мы не собираемся оккупировать Украину". Что еще надо? Это основа для переговоров. Он действительно не собирается оккупировать. Зачем, кому надо эта головная боль? Никто не собирается там насаждать свои силы и правительства. Это же основа для переговоров. На этой основе давайте вырабатывать повестку и решения".

Глава государства убежден, что это единственный шанс сегодня остановить эскалацию и избежать кровопролитной войны. "А возможно, и это вполне реально, остановить этот конфликт, решить все вопросы. Может быть, они меня услышат. Мы не будем здесь посредниками, нам не надо никакое посредничество: эта война уже у нас", - подчеркнул Президент.

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