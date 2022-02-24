﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко: белорусы должны прийти на референдум, иначе это может обернуться позором для страны

24.02.2022 13:47 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы должны прийти на референдум, иначе, если они начнут "шататься" и проигнорируют, это станет позором для страны. Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если мы сейчас еще начнем шататься и не пойдем на референдум, это позорище будет для нас, для граждан Беларуси. Это позор. Мы, наоборот, должны прийти. Это не мой референдум и не моя Конституция. Мне, как Президенту, и эта была бы нормальная Конституция, - сказал глава государства. - Это первый шаг к переменам. Мы все это пропишем и дальше потихоньку, в течение года - двух отстроим. Это будет совершенно другая, как журналисты говорят, политическая мозаика, политическая карта Беларуси".

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Если мы сейчас еще начнем шататься и не пойдем на референдум, это позорище будет для нас, для граждан Беларуси. Это позор. Мы, наоборот, должны прийти. Это не мой...
 
Новости дня
Новости политики
 
"Представьте, что завтра нет России". Лукашенко о том, как требования по гарантиям безопасности касаются Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by