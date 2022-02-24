﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Если ты слаб духом, тогда не надо вообще туда лезть". Лукашенко о важных качествах для Президента

24.02.2022 14:07 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, высказался о важных личных качествах, которыми должен обладать человек, претендующий на высший государственный пост, передает корреспондент БЕЛТА.

В беседе с Президентом журналисты обратили внимание, что в период уличных беспорядков во время электоральной кампании 2020 года Александр Лукашенко не покинул Беларусь, а вышел с автоматом, продемонстрировав свое намерение отстаивать суверенитет и независимость страны. "Для меня это сильный вопрос - что вы стали следом за мной, - сказал он. - А если я куда-то убежал, свинтил, что вы подумаете потом? Что с вами будет?"

"Президент бежать не должен. Если ты слаб духом, тогда не надо туда лезть вообще", - подчеркнул белорусский лидер.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В беседе с Президентом журналисты обратили внимание, что в период уличных беспорядков во время электоральной кампании 2020 года Александр Лукашенко не покинул...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко: белорусы должны прийти на референдум, иначе это может обернуться позором для страны
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by