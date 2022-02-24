"Если ты слаб духом, тогда не надо вообще туда лезть". Лукашенко о важных качествах для Президента

Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, высказался о важных личных качествах, которыми должен обладать человек, претендующий на высший государственный пост, передает корреспондент БЕЛТА.

В беседе с Президентом журналисты обратили внимание, что в период уличных беспорядков во время электоральной кампании 2020 года Александр Лукашенко не покинул Беларусь, а вышел с автоматом, продемонстрировав свое намерение отстаивать суверенитет и независимость страны. "Для меня это сильный вопрос - что вы стали следом за мной, - сказал он. - А если я куда-то убежал, свинтил, что вы подумаете потом? Что с вами будет?"

"Президент бежать не должен. Если ты слаб духом, тогда не надо туда лезть вообще", - подчеркнул белорусский лидер.-0-