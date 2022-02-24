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Лукашенко рассказал, как помог Кучме написать новую Конституцию, но тот побоялся идти с ней в Раду
24.02.2022 14:49 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в свое время помог Леониду Кучме, бывшему тогда Президентом Украины, написать жесткий вариант Конституции, предусматривающий сильную президентскую власть. Об этом глава белорусского государства рассказал сегодня, отвечая
Александр Лукашенко вспомнил про одну из встреч президентов Беларуси, России и Украины. Тогда Леонид Кучма говорил о наличии в Раде мощного националистического крыла, которое препятствует проведению многих решений главы государства. А в Беларуси как раз в тот период был принят на референдуме тот вариант Конституции, который действует до сих пор. Поэтому Александр Лукашенко и предложил украинскому лидеру также внести поправки в Основной закон: "Надо власть брать в руки Президенту".
"Сошлись на том, что Ельцин мне говорит: "Слушай, ну помоги ты ему написать (проект Конституции. - Прим. БЕЛТА)". Я говорю, ладно. И я ему действительно помог. Это была жесткая Конституция, похожая на нашу, казахский, российский вариант, но сделали нормально", - рассказал глава белорусского государства.
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Александр Лукашенко вспомнил про одну из встреч президентов Беларуси, России и Украины.
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