Лукашенко рассказал, как помог Кучме написать новую Конституцию, но тот побоялся идти с ней в Раду

Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в свое время помог Леониду Кучме, бывшему тогда Президентом Украины, написать жесткий вариант Конституции, предусматривающий сильную президентскую власть. Об этом глава белорусского государства рассказал сегодня, отвечая на вопросы журналистов , передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко вспомнил про одну из встреч президентов Беларуси, России и Украины. Тогда Леонид Кучма говорил о наличии в Раде мощного националистического крыла, которое препятствует проведению многих решений главы государства. А в Беларуси как раз в тот период был принят на референдуме тот вариант Конституции, который действует до сих пор. Поэтому Александр Лукашенко и предложил украинскому лидеру также внести поправки в Основной закон: "Надо власть брать в руки Президенту".

"Сошлись на том, что Ельцин мне говорит: "Слушай, ну помоги ты ему написать (проект Конституции. - Прим. БЕЛТА)". Я говорю, ладно. И я ему действительно помог. Это была жесткая Конституция, похожая на нашу, казахский, российский вариант, но сделали нормально", - рассказал глава белорусского государства.

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