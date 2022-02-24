Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует 26 февраля принять участие в "Минской лыжне", мероприятие пройдет в "Раубичах". Об этом глава государства рассказал сегодня журналистам , передает корреспондент БЕЛТА.

"В субботу я хочу посмотреть резерв. Провалили Олимпиаду, вот я хочу посмотреть, кого тренеры покажут, наш ближайший резерв - кто в Италии (в Италии состоится Олимпиада-2026. - Прим. БЕЛТА) будет по горам ползать. Это же позорище: деньги тратим, а результата желаемого нет", - отметил Александр Лукашенко.-0-