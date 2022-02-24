﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко 26 февраля примет участие в "Минской лыжне"

24.02.2022 14:55 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует 26 февраля принять участие в "Минской лыжне", мероприятие пройдет в "Раубичах". Об этом глава государства рассказал сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

"В субботу я хочу посмотреть резерв. Провалили Олимпиаду, вот я хочу посмотреть, кого тренеры покажут, наш ближайший резерв - кто в Италии (в Италии состоится Олимпиада-2026. - Прим. БЕЛТА) будет по горам ползать. Это же позорище: деньги тратим, а результата желаемого нет", - отметил Александр Лукашенко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Провалили Олимпиаду, вот я хочу посмотреть, кого тренеры покажут, наш ближайший резерв - кто в Италии (в Италии состоится Олимпиада-2026. - Прим. БЕЛТА) будет по горам...
 
Новости дня
Новости политики
 
Депутат Госдумы: страны постсоветского пространства находятся под беспрецедентным давлением Запада
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by