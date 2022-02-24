|
Лукашенко 26 февраля примет участие в "Минской лыжне"
24.02.2022 14:55 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует 26 февраля принять участие в "Минской лыжне", мероприятие пройдет в "Раубичах". Об этом глава государства
"В субботу я хочу посмотреть резерв. Провалили Олимпиаду, вот я хочу посмотреть, кого тренеры покажут, наш ближайший резерв - кто в Италии (в Италии состоится Олимпиада-2026. - Прим. БЕЛТА) будет по горам ползать. Это же позорище: деньги тратим, а результата желаемого нет", - отметил Александр Лукашенко.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Провалили Олимпиаду, вот я хочу посмотреть, кого тренеры покажут, наш ближайший резерв - кто в Италии (в Италии состоится Олимпиада-2026. - Прим. БЕЛТА) будет по горам...
|
Архив (Новости Политики)