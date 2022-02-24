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МИД Беларуси предупреждает граждан о возможности мародерства и грабежей на дорогах Украины

24.02.2022 18:19 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД Беларуси предупреждает граждан о возможности мародерства и грабежей на дорогах Украины. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщалось БЕЛТА, ранее в связи с развитием ситуации в Украине Министерство иностранных дел Беларуси настоятельно рекомендовало белорусским гражданам отменить планы посещения этой страны до стабилизации обстановки. А гражданам Беларуси, находящимся в Украине, настоятельно рекомендовали покинуть территорию страны.

В связи с закрытием украинской стороной всего периметра государственной границы Министерство иностранных дел Беларуси обращает внимание белорусских граждан на рекомендацию установить и поддерживать постоянный контакт с посольством Беларуси в Украине и главным консульским управлением белорусского внешнеполитического ведомства. Сообщалось, что ведется работа с украинской стороной по поиску путей эвакуации белорусских граждан.

Посольство Беларуси и главное консульское управление МИД переведены на круглосуточный режим работы. В белорусском внешнеполитическом ведомстве советовали следить за обновлениями информации на сайте МИД и в социальных сетях.

Телефоны горячей линии: +380504062330; +375173794771 и +375173792673, consul@mfa.gov.by.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В связи с закрытием украинской стороной всего периметра государственной границы Министерство иностранных дел Беларуси обращает внимание белорусских граждан на...
 
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