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МИД: в Украине находятся несколько тысяч граждан Беларуси, идет эвакуация
24.02.2022 18:19 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине находятся несколько тысяч граждан Беларуси, идет эвакуация. Границу уже пересекли более 50 человек. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.
За помощью к дипломатам обратились около 1 тыс. граждан.
Как сообщалось БЕЛТА, ранее в связи с развитием ситуации в Украине Министерство иностранных дел Беларуси настоятельно
В связи с закрытием украинской стороной всего периметра государственной границы Министерство иностранных дел Беларуси обращает внимание белорусских граждан на рекомендацию установить и поддерживать постоянный контакт с посольством Беларуси в Украине и главным консульским управлением белорусского внешнеполитического ведомства. Сообщалось, что ведется работа с украинской стороной по поиску путей эвакуации белорусских граждан.
Посольство Беларуси и главное консульское управление МИД переведены на круглосуточный режим работы. В белорусском внешнеполитическом ведомстве советовали следить за обновлениями информации на сайте МИД и в социальных сетях.
Телефоны горячей линии: +380504062330; +375173794771 и +375173792673, consul@mfa.gov.by.
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За помощью к дипломатам обратились около 1 тыс. граждан. Ранее в связи с развитием ситуации в Украине Министерство иностранных дел Беларуси настоятельно...
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