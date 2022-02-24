Беларусь и Камерун намерены расширить сотрудничество в АПК и здравоохранении

Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время визита в Камерун Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Федеративной Республике Нигерия и Республике Камерун (по совместительству) Вячеслав Бриль принял участие во встречах с руководством ряда министерств камерунского правительства. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

На встрече с министром сельского хозяйства и развития сельских районов Камеруна Габриэлем Мбайробе белорусской стороной проведена презентация экспортного потенциала агропромышленного комплекса Республики Беларусь, обсуждены вопросы расширения двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства.

Посол Беларуси передал министру приглашение посетить Международную специализированную выставку "Белагро-2022", которая пройдет в г.Минске в июне 2022 года.

Кроме того, проведена встреча Вячеслава Бриля с министром здравоохранения Камеруна Малаши Манаудой. Собеседники обменялись мнениями о перспективах расширения сотрудничества между двумя странами в области здравоохранения.

В рамках встречи посла Беларуси с министром животноводства и рыболовства Камеруна доктором Тайга обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами в сфере животноводства. Белорусская сторона также передала ему приглашение посетить выставку "Белагро-2022".-0-