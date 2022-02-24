Беларусь и Эквадор обсудили расширение торговли и развитие договорно-правовой базы

Источник материала: БелТА

24 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Владимир Семашко сегодня в Москве встретился с послом Эквадора в РФ и Беларуси по совместительству Хуаном Фернандо Ольгином Флоресом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусской дипмиссии.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества и взаимодействия на международных площадках, - отметили в пресс-службе. - Стороны обсудили шаги, которые Беларуси и Эквадору следует предпринять для расширения двусторонней торговли и развития договорно-правовой базы".

"Подтвержден обоюдный настрой на продолжение рабочих контактов в целях продвижения белорусско-эквадорского диалога по всем направлениям", - добавили в белорусском диппредставительстве.-0-