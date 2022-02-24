На плановой основе в ВС Беларуси в 2022 году призовут до 150 офицеров запаса

Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал сегодня указ №68 "О призыве офицеров запаса на военную службу". Предусмотренные документом мероприятия проводятся Вооруженными Силами Беларуси ежегодно на плановой основе и не связаны с обстановкой в регионе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Документом предусмотрен призыв в 2022 году в Вооруженные Силы до 150 граждан мужского пола в возрасте до 27 лет, прошедших обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, имеющих воинское звание офицера и зачисленных в запас.

Реализация указа позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава в Вооруженных Силах, обеспечить качественную подготовку мобилизационного резерва.-0-