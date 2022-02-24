Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь отвергает инсинуации относительно своего вовлечения в происходящие в Украине события. Об этом говорится в выступлении постоянного представителя Беларуси при ОБСЕ Андрея Дапкюнаса на внеочередном Постсовете организации, сообщает БЕЛТА.

"Беларуси не нужна война. Свой лимит войн мы исчерпали за свою долгую и сложную историю. Поэтому мы категорически отвергаем любые инсинуации относительно какого бы то ни было вовлечения Беларуси в происходящие в Украине события", - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что главой белорусского государства было особо подчеркнуто, что белорусские войска не принимают никакого участия в российской спецоперации в Донбассе. "Причем Президент специально уточнил, что российское руководство никогда и не ставило перед нами подобный вопрос. Более того, мы всячески пытались предотвратить эскалацию. В частности, военное руководство Украины несколько раз проводило переговоры с белорусскими коллегами", - заметил Андрей Дапкюнас.

/Будет дополнено/.-0-