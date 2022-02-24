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Белорусский дипломат о ситуации в Украине: путь переговоров - единственно верный

24.02.2022 22:07 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Путь переговоров является единственно верным, чтобы не допустить кровопролития между братскими народами в Украине. Об этом говорится в выступлении постоянного представителя Беларуси при ОБСЕ Андрея Дапкюнаса на внеочередном Постсовете организации, сообщает БЕЛТА.

"Чтобы остановить эскалацию, нужно сесть за стол переговоров. Такие переговоры могли бы состояться в Минске. Успешный опыт встреч в белорусской столице в 2014-2015 годах свидетельствует о том, что при наличии политической воли мир может быть восстановлен. Путь переговоров в нашем понимании - единственно верный для того, чтобы не допустить кровопролития между братскими славянскими народами", - сказал дипломат.

Андрей Дапкюнас также напомнил о заявлениях Президента Беларуси Александра Лукашенко на эту тему, который подчеркнул, что Беларусь не будет втягиваться в войну, и в складывающейся ситуации надо искать пути к недопущению кровопролития и массовой бойни.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Путь переговоров является единственно верным, чтобы не допустить кровопролития между братскими народами в...
 
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