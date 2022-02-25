Мишустин: укрепление интеграционных связей - лучший ответ на санкции Запада

Источник материала: БелТА

25 февраля, Нур-Султан /Корр. БЕЛТА/. Укрепление интеграционных связей - лучший ответ на санкции Запада. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин во время рабочей встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша встреча в Нур-Султане нацелена на то, чтобы укрепить наши интеграционные связи в формате ЕАЭС, обеспечить рост торгово-экономического сотрудничества. Конечно, это не всем нравится. Страны Запада пытаются нас разобщить. В это сложное время важно, что мы вместе. Мы искренне дорожим добрососедскими, союзническими, братскими отношениями с нашими белорусскими друзьями. Наши народы объединяет общая культура, исторические и духовные ценности. В этом году мы отмечаем 30-летие дипломатических отношений и заинтересованы в том, чтобы вывести наше сотрудничество на новый уровень, углубить интеграцию в Союзном государстве, запустить новые совместные проекты. Это позволит сформировать общее экономическое и социальное пространство в интересах граждан наших стран. Это станет лучшим ответом на незаконные санкции Запада в отношении Беларуси и России", - сказал Михаил Мишустин.

Он обратил внимание, что в прошлом году Беларусь и Россия существенно продвинулись в направлении интеграции. "На системной основе выполняются утвержденные главами государств основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства и 28 принятых союзных программ. В предстоящий период необходимо сфокусировать наши усилия на выполнении интеграционных договоренностей", - отметил председатель правительства России.





По его словам, торгово-экономическое сотрудничество развивается успешно, несмотря на неблагоприятную мировую конъюнктуру. Развивается и инвестиционное сотрудничество. Реализуются крупные совместные проекты в области автомобильной, сельхозтехники, в лесозаготовительной отрасли. "Очень важно создавать максимально комфортные условия для бизнеса наших стран, запускать новые проекты. Успешно реализуется и проект строительства БелАЭС. Здесь открываются новые возможности и в других областях использования мирного атома. В первую очередь я имею в виду создание Центра ядерных исследований и технологий на базе исследовательского реактора", - добавил Михаил Мишустин.

В прошлом году было восстановлено авиасообщение между Беларусью и Россией. Укрепляется взаимодействие в сфере образования, науки, культуры.-0-