Головченко: Беларусь и Россия укрепляют партнерство и наращивают товарооборот в условиях санкций

Источник материала: БелТА

25 февраля, Нур-Султан /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия укрепляют партнерство и наращивают товарооборот в условиях санкций со стороны Запада. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на рабочей встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает корреспондент БЕЛТА.

Он отметил, что товарооборот Беларуси и России растет, в 2021-м достигнут лучший результат торговли за последние годы. "И это все несмотря на непрекращающиеся и усиливающиеся санкции и иные нападки как на Беларусь, так и на Россию со стороны коллективного Запада", - обратил внимание Роман Головченко.

"Очень много возникает сложностей, особенно для Беларуси, которая уже давно подвергается этому давлению. Хочу выразить признательность за конструктивный братский подход к решению сложных вопросов, особенно в этот период, который, видимо, будет сложным и для экономики Беларуси, и для экономики России. Думаю, что будет не лишним синхронизировать наши подходы к антисанкционным мероприятиям", - предложил премьер-министр.

"То, как мы реагируем на санкции, является примером успешного партнерства и союзнических отношений, которые проверяются на деле и укрепляются в этой непростой обстановке", - подчеркнул Роман Головченко.

Он обратил внимание, что на восточном фланге НАТО идет непрекращающееся накопление сил и средств. "Об этом говорил и Президент Беларуси Александр Лукашенко на оперативном совещании с военными. Белорусские Вооруженные Силы и другие воинские формирования обеспечивают безопасность на западных рубежах Союзного государства", - отметил Роман Головченко.

Объем белорусско-российского товарооборота в 2021 году составил $40,1 млрд, увеличившись к 2020 году на 35%. Экспорт Беларуси в Россию – $16,4 млрд, увеличился на 24,6%. Россия является основным торговым партнером Беларуси: на долю РФ в 2021 году пришлось 49% стоимостного объема внешней торговли товарами, 41,1% экспорта.-0-