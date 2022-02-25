Источник материала: БелТА

25 февраля, Нур-Султан /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко рассказал о работе по углублению белорусско-российской интеграции на рабочей встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"Реализуя достигнутые в прошлом году договоренности, которые скреплены декретом Высшего госсовета, мы выйдем на новые рубежи. Работа по этим направлениям организована, проводится контроль за ее выполнением. Уже к середине текущего года мы должны заключить один из самых важных в этом пакете договоров - о принципах взимания косвенных налогов. Мы также согласовали договор в сфере таможенного дела, в конструктивном ключе решили все вопросы", - сказал Роман Головченко.

Он отметил, что достигнута высочайшая динамика в совместной работе: главы государств часто общаются, члены правительств находятся в постоянном контакте. Постоянно действующая группа рассматривает на уровне вице-премьеров актуальные вопросы взаимодействия. "Причем такие вопросы возникают часто, во многом в результате навязанных нам извне сложностей. По большинству из них мы находим приемлемые и выгодные для нас решения", - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщалось, 4 ноября 2021 года Президент Беларуси, председатель Высшего государственного совета Союзного государства Александр Лукашенко на заседании этого союзного органа подписал декрет ВГС "Об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы". В развитие документа разработан пакет из 28 союзных программ, которые станут практической основой для углубления интеграции.-0-