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Лукашенко отметил роль Кувейта как перспективного партнера Беларуси на Ближнем Востоке

25.02.2022 07:07 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Эмира Государства Кувейт шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера аль-Сабаха и Наследного принца Государства Кувейт шейха Машааля аль-Ахмеда аль-Джабера аль-Сабаха с Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера. 

"Благодаря прогрессивному руководству Кувейт сумел достигнуть выдающихся результатов в различных отраслях, укрепил свой авторитет на международной арене", - говорится в поздравлении.

Глава государства констатировал, что Кувейт является перспективным внешнеполитическим и торговым партнером Беларуси на Ближнем Востоке.

"Убежден, что в русле деятельности Эль-Кувейта по диверсификации экономики и устойчивому развитию общества вместе мы сумеем найти эффективные подходы к расширению двустороннего сотрудничества, определить области взаимного интереса", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал шейху Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу аль-Сабаху крепкого здоровья, плодотворной деятельности и долголетия, а дружественному кувейтскому народу - мира и процветания.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства констатировал, что Кувейт является перспективным внешнеполитическим и торговым партнером Беларуси на Ближнем Востоке.
 
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