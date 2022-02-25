Головченко заверил Мишустина в надежной охране рубежей Союзного государства

Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным заверил своего российского коллегу, что западные рубежи Союзного государства находятся под надежной охраной белорусских Вооруженных Сил, сообщает ТАСС.

"Президент нашей страны, проводя совещание с силовым блоком, сказал, что принято решение в рамках союзнических обязательств между РФ и Беларусью в силу того, что на восточном фланге НАТО идут непрекращающиеся накопления сил и средств НАТО, белорусские Вооруженные Силы, другие воинские формирования обеспечивают безопасность на западных рубежах Союзного государства. И, как сказал Президент, ни одна пуля и ни один снаряд не попадет с этого направления в спину русского солдата", - сказал Головченко на встрече с Мишустиным на полях межправсовета ЕАЭС.

Премьер-министр РФ в свою очередь отметил, что укрепление интеграции в рамках Союзного государства станет лучшим ответом России и Беларуси на санкции Запада. "В этом году мы отмечаем 30-летие дипломатических отношений и заинтересованы в том, чтобы вывести наше сотрудничество на новый, более высокий уровень, укрепить интеграцию в Союзном государстве, запустить новые совместные проекты. Это позволит сформировать общее экономическое, социальное пространство в интересах в первую очередь граждан наших стран. И, наверное, это станет лучшим ответом на в том числе незаконные санкции Запада в отношении России и Беларуси", - сказал Михаил Мишустин.-0-