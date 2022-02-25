Лукашенко об МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии: вас признали, хлеб не зря едите

Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает успешное развитие Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, передает корреспондент БЕЛТА.

Как было доложено главе государства, за последние годы освоены многие новые направления, активно развивается и внебюджетная деятельность. В прошлом году не повлияла даже пандемия, и он стал самым успешным - центр заработал более $10 млн - это 25% экспорта медицинских услуг страны. Услугами белорусских медиков пользуются граждане разных стран мира, в том числе из технологически развитых стран.

"Значит, вас признали, хлеб не зря едите", - заметил белорусский лидер.

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