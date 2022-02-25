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Лукашенко высказался о ценах и инфляции в Беларуси

25.02.2022 12:13 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с коллективом Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии высказался о ценах и инфляции в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Цены, ценообразование - самые тяжелые проблемы не в плане того, чтобы сдержать цены. У нас, откровенно говоря, диктатура в этом плане: сказать - завтра вообще не дернется ни одна цена", - сказал Александр Лукашенко.

В то же время Президент обратил внимание, что на ценах в стране сказывается внешняя инфляция. "Инфляция в основном со стороны к нам приходит, потому что там обесценились деньги, там до сих пор производство не восстановилось. Рост на нефть, металлы и прочее, в два-три раза подорожали. И как я буду сдерживать цену на трактор, к примеру? Если я ее начинаю сдерживать, производство развалится, потому что у них цена низкая, а себестоимость растет. Она превысит цену самого изделия - производство остановится, - пояснил глава государства. - Поэтому это очень тонкая тема. Я понимаю, она бьет по людям, но мы не живем в изолированном мире. И вы знаете, даже Америка, которая вроде самодостаточная, имеет практически ту же инфляцию, что и у нас".

"Мы показываем реальную инфляцию. Да, тяжело - 9% с лишним за год. Но жить-то можно. И в этой ситуации нам надо просто выжить", - заявил Александр Лукашенко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Цены, ценообразование - самые тяжелые проблемы не в плане того, чтобы сдержать цены. У нас, откровенно говоря, диктатура в этом плане: сказать - завтра вообще не...
 
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